楊銘威、賀軍翔合作《天巡者》變成哥兒們。（三立提供）

三立新華劇《天巡者》緊鑼密鼓拍攝中，劇情講述鍾馗與孟婆的一段千年宿命之戀，賀軍翔劇中飾演「驅魔真君」鍾馗，被讚是最帥鍾馗，他劇中好友「城隍」，則由楊銘威飾演，是鍾馗與孟婆千年感情進展的最佳助攻手之一。白色情人節將至，賀軍翔與楊銘威兩位已婚男星，拍劇之餘也聊到過情人節的種種，果然拍過許多偶像劇的賀軍翔，被公認浪漫度高於楊銘威許多！

務實的楊銘威認為情人節是商人用來賺錢的一個名目，賀軍翔調侃他「知道也不能說」。賀軍翔說，情人節他喜歡安排燭光晚餐，覺得這才是真正的浪漫，當晚只要屬於兩人世界什麼都好，連看電視也變成一種浪漫。至於情人節禮物，他笑說最好是皮夾、墨鏡或鞋子，因為這些禮物用的機會最多。他覺得自己平時就很貼心，應該算是暖男，他曾看過一篇報導「越無聊的夫妻感情越長久」，覺得這才是真正的生活，所以偶爾利用情人節展現浪漫一面也不錯，可以增加一些夫妻情趣。

楊銘威表示，老婆方志友是很喜歡過節的人，但其實他還滿怕老婆送東西，除非自己挑，不然方志友送的禮物都超「雷」，現在因為有兩個小孩出門吃飯很麻煩，所以簡單過節就很幸福，方志友也會在家下廚。他雖然嘴上說情人節是商人節日，但還是一位不吝製造驚喜的老公，自曝很喜歡捉弄老婆，例如故意裝作沒有準備，或先送一個不是她喜歡的禮物，結果再送她想要的，他得意地說：「我送禮物都還挺送進心坎裡的！」

賀軍翔被問到「如果要霸氣，是霸氣壁咚還是親密抱抱比較浪漫」，他毫不考慮說當然是「親密抱抱」，再送上一束紅玫瑰就更完美了，他認為幫女人吹頭髮也是一種浪漫，被楊銘威讚是真暖男。

(中時 )