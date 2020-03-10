新冠疫情重挫觀光業，從航空到旅行社，從飯店到餐飲業都重傷，2月營收普遍下滑3成左右，其中餐飲雙雄王品、瓦城因大陸門市配合各地政府延遲復工、彈性調整營業時間，單月營收幾乎對半砍，受傷最為慘重。

這波疫情自農曆年後開始，航空雙雄首當其衝，華航2月營收年減24％、長榮航年減34％，近期因管制國家擴大，砍班數已難以計算，法人預估雙雄即便大舉節流，如今油價更創下低點，但因營運航班數大量減少，恐難逃虧損。

旅行社方面，龍頭雄獅2月營收16.24億元，創2018年1月以來新低，但這僅反映陸港澳團1月下旬後接連取消利空，緊接而來的義大利團退團、韓國團取消、日本團也大幅減少，營運利空還沒到終點，預期3、4月營收將進一步下滑。

飯店業方面，龍頭晶華2月營收3.78億元，年減29％，坦言全球商務旅遊中斷和韓國及日本疫情升高，以致大台北地區觀光業營業額大減，餐飲則因大型宴會春酒及喜宴延期或取消導致收入縮減，唯一逆勢成長的是台北地區以外的酒店，因寒假延長及適逢228連假帶入國旅人潮。

雲品2月營收為1.22億元，年減32％，除疫情外，也反映出去年農曆新年落在2月，有比較基期不同的差異，目前看來客房營業表現持穩，館外餐飲的工商活動訂單遞延導致營收有所下降，接下來將全力衝刺國旅市場。

餐飲業方面，觀光股王瓦城泰統2月營收為3.07億元，年減38.27％，主因是基期，雖大陸地區分店配合當地政府防疫而暫停營運，但影響不大，台灣地區受惠成功拓點展店，台灣事業體前2月累計營收達8.3億元、創下歷史新高。

王品則是苦主中的苦主，大陸事業群單月營收僅2,000萬元，年減年衰96％，拖累2月整體營收減至7.9億元，年減46％，幾乎腰斬。王品表示，接下來將重新檢視大陸各門市體質，提早為疫後做準備，至於台灣展店會更積極，目標是再創設1～2個新品牌，今年底全台達到300店的規模。

(中時 )