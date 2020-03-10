苗栗縣議會10日召開臨時會，進入議會的人員都須接受體溫測量與酒精手部消毒，議事大廳也落實1天2次消毒，在開會前、後皆進行環境清潔、消毒，防杜疫情。

苗栗縣議會落實防疫措施，不管從正門進入，或從地下室停車場上樓的人員都須接受體溫測量、手部酒精消毒，並且每天在議會開始前與結束後，進行環境、設備等清潔消毒工作。

此外，去年苗栗縣議會召開定期會，因調閱資料問題引發民進黨、時代力量等議員不滿，時代力量議員宋國鼎於這次臨時會中，提案擬制定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，盼能法制化規範文件資料索取，10日一讀通過，將送交議會分組審查，。

宋國鼎表示，擬訂定苗栗縣議員文件調閱自治條例，不是一味擴張自己權限，而是希望有助釐清與法治化相關問題與爭議，呼籲縣府、其他議員們支持，讓外界知道苗栗縣議會是可以真正站在監督本位的議會，府會良性互動，開創苗栗更好的契機與未來。

(中時 )