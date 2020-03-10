長庚大學為招收優秀學生，推出7000萬獎學金，學子若符合金質獎，每人將可領取100萬獎學金，將有20個名額。此外還有130個銀質獎40萬元獎學金。另外也設置專屬榮譽學程，及提供多元國際交流學習機會。

校方表示，金質獎、銀質獎都有相關標準，例如醫學系入學新生，成績達錄取台大、陽明等醫學系，或者工學院入學新生，成績達到台大電機系等，希望讓更多優秀的學生，可以就讀長庚大學。其中醫學系、中醫學系12個名額、人工智慧學士學位學程與醫學院、工學院、管理學院共8個名額，另外還有130名40萬元銀質獎。

獲獎助的學生，除了獎學金外，學校將安排參加「長庚跨域人才培育計畫」，學生將修習具跨領域及提升國際移動力特性的榮譽學程，可以參與英文專修班，也不受每學期25學生上限的規定。並可依照克學需求，出國交流學習。

除了優秀學生，住在內政部定義的偏鄉，或者台塑六輕周邊的6鄉鎮，每月補助1萬元津貼及補助筆電1台。校方說，學校財務基礎穩固，也與與台塑企業、長庚醫院及其他產業機構合作，提升教學、研究質量。

(中時 )