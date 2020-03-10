家住太平區頭汴山區的1位3歲黃姓小男童日前中午跟媽媽一起睡午覺，趁著媽媽熟睡時獨自外出遊戲，一個不留意就在離家數百公尺外的產業道路內迷路，男童驚嚇到邊走邊哭，所幸頭汴派出所員警巡邏經過發現，耐心的員警充當超級奶爸，耐心安撫男童情緒，最後還挨家挨戶的找尋到男童母親，順利助其返家，才結束這場驚魂記。

太平警分局頭汴派出所警員趙國龍日前下午近2點許執行巡邏勤務，巡經長龍路2段附近，發現巷內產業道路上有一小男童在路旁邊走邊哭，眼尖的員警立刻上前關懷，原來是小男童迷路了，緊張的他一時無法說出自己的姓名及相關資訊，趙員見狀先行帶返派出所安置並充當起超級奶爸，讓男童看卡通影集又端出餅乾零食。

並待其情緒稍穩後，騎著機車沿著發現男童的地點挨家挨戶詢問，忽然有一女子看見員警急忙從巷內衝出示意，並稱其小孩不見了，經描述特徵無誤後，趙員帶著婦人至派出所領回小孩，結束這場驚魂記。

26歲的黃姓女子一到派出所看到小男童開心吃著點心，放下心中大石，頻向警方道謝，並表示爾後會多注意小孩的動態。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有年幼孩童，應多留意動態，切勿脫離視線，避免發生憾事。

(中時 )