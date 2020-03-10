直升機因為機身輕，容易受到氣流、風力牽引，電影裡常常能看到直升機在艦上起降，看起來很簡單，其實難度很高，《海巡署長室 Coast Guard》今天分享了一篇介紹，海巡署海空立體救難的困難度與危險性，文章中說，把車停進停車格沒什麼，把「直升機」停在「船上」才是真功夫！

海巡署長陳國恩介紹說，直升機機身大且寬，而海巡艦艇飛行甲板小，更何況降落時機艦兩方都在動！

文中介紹，「航行落艦」有著許多不確定因素，像是船身受到風浪影響，會產生不規則搖晃；最驚險的莫過於「直升機靠近飛行甲板」的那個時刻。因為艦艇結構的關係，當直升機下降靠近飛行甲板時，產生的亂流會讓機身左右晃盪。

此時，駕駛不僅要控制速度，還要配合船艦的晃動幅度降落，稍不留神就可能撞上艦艇，或發生「地面共振效應」，造成直升機翻覆、解體；也因此，「直昇機落艦」一直是艦上操演中最危險的一環，在沒有確認完全停妥之前，一刻也不能鬆懈。

白浪滔天直升機降落艦艇 海巡署海空立體展神技。（取自臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

《海巡署長室 Coast Guard》PO文說，海上、空中的任務都異常危險，為了執行各種救生救難、攻堅任務，海巡署艦隊分署必須時常與可怕的天氣對抗。每一次出勤、每一次訓練，都承受著高度風險，但這也是身為「空中曙光」的責任，海巡與空中勤務總隊繼續努力守護台灣的海空！

(中時電子報)