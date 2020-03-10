俄羅斯與以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC），上周五(6日)在維也納召開的原油減產協議宣告破局，當日國際油價重挫10%，本周一(9日)亞洲時段開盤暴殺30%，創下自1991年波斯灣戰爭以來單日最大跌幅。沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）執行長納瑟（Amin Nasser）周二(10日)透露，4月將擴大增產至1,230萬桶/日。

據路透報導，納瑟表示將提高對外供應原油，4月將達到123萬桶/日，也就是在該公司每日最大產能120萬桶之外，擴增每日30萬桶。沙烏地阿美作為全球市值最大公司，上周日沙國開市卻重挫逾9%、跌破發行價32沙烏地里亞爾（SAR），來到每股30 SAR。不過，受到國際油價跌深反彈激勵，截至台灣時間9日晚間7點20分，沙烏地阿美股價來到31 SAR，漲幅達9.35%。

沙國周五協商破局後，7日起大幅調降原油價格，每桶降價6至8美元創下20年來最大降幅，提供遠東及歐美客戶更划算的石油。目前沙國每日原油產量約970萬桶，當時知情人士透露，預計4月每日產量將增至1000萬桶，甚至不排除每日上看1250萬桶，增幅可望達到2月份的3％以上。現有每日減產210萬桶的協議，將於3月底結束。

持續2年的陸美貿易戰，讓全球原油市場需求大減，加上新冠肺炎疫情衝擊，布蘭特原油價格接連失守50、40美元關卡，周一更是一度逼近30美元大關，創下自金融危機以來最慘紀錄。分析指出，全球原油需求光是大陸每日就減少300萬桶，日本、歐美市場若也陷入衰退，原油期貨價格後市賣壓沉重。

(中時電子報)