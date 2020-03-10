金門縣立體育館封館1年多，耗資1億餘萬元整修，重新開館試營運1周以來，吸引大批愛好運動的鄉親前往。（李金生攝）

縣長楊鎮浯今（10）日率員履勘，期待帶動運動人口的進一步成長。（李金生攝）

體適能健身中心，擴大面積為354平方公尺，並增加多功能訓練機、跑步機等48組健身器材。（李金生攝）

楊鎮浯縣長在更新主場地板的籃球場小試一下身手。（李金生攝）

楊鎮浯縣長在更新主場地板的籃球場小試一下身手。（李金生攝）

體適能中心吸引日均230人次進場使用。（李金生攝）

金門縣體育會理事長唐麗輝表示，目前的場館設施達到80％民眾的期待。（李金生攝）

楊鎮浯縣長肯定在相關單位共同努力下，收到煥然一新的成果。（李金生攝）

金門縣立體育館封館1年多，耗資1億餘萬元整修，重新開館試營運1周以來，吸引大批愛好運動的鄉親前往。縣長楊鎮浯今（10）日率員履勘，期待帶動運動人口的進一步成長，也盼望在新冠疫情期間提供健康休閒好地方，增強鄉親的免疫力。

1996建造的金門縣立體育館，1年多前封館優化運動空間和設施，主要有更新籃球主場地地板，並增設新穎大型記分板及主球場上方吸音板，另增加羽球場地及氣排球場，以及增加樓地板面積為500平方公尺的桌球室，可容納16張球桌，訓練和比賽的功能性大為提升。

同時，2樓增加環場跑道外，也在1樓規畫體適能健身中心，擴大面積為354平方公尺，並增加多功能訓練機、跑步機等48組健身器材，更新率高達75％，僅該中心吸引日均230人次進場使用。

縣府考量目前新冠肺炎疫情發燒，避免有群聚感染之虞，特取消原規畫的開幕典禮，相關訊息改採媒體發布及網站、粉絲頁公告周知，並在館內設置體溫量測站和加強消毒，確保使用場館的安全及健康。

楊鎮浯縣長今天傍晚率同縣府教育處長羅德水、副處長陳家輝和縣立體育場長董燕輝等人，偕金城鎮長李誠智、縣體育會理事長唐麗輝實地勘查再造工程及鄉親使用現況，肯定在相關單位共同努力下，收到煥然一新的成果，對未來帶動運動風氣，運動人口倍增計畫有很大助益。

(中時 )