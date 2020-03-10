台灣曾被外國人形容成男人的天堂，1969年美國人哈瑞斯出了一本書 「台北夜生活」，露骨描述台北多姿多采的色情文化；著名的TIME雜誌甚至刊出北投女待陪浴的畫面，蔣總統看完大怒，引發軒然大波。

1965年越戰大規模開打，大批美國大兵飛到東南亞各地休息渡假，他們剛在槍林彈雨中出生入死，回到真實的花花世界等於撿回一條命，今朝有酒今朝醉，醇酒美人當然少不了，於是形成龐大的色情商機，加上日本1960年代經濟起飛開放出國觀光，兩者相激相盪，讓台灣的色情市場頓時火紅，台北中山北路及北投溫泉遠近馳名，中外皆知。

美國人安德魯哈瑞斯1969年出版「台北夜生活」，詳細介紹台灣蓬勃的色情市場，以及他到北投、萬華、中山北路等地冶遊的狀況。書封是一個美國人俯躺在床上，旁邊有兩個身材火辣、穿著暴露的妙齡女子巧手按摩，美國男子雙眼微閉，一副十分陶醉的樣子，不用說，你也知道哈瑞斯想暗示什麼。

哈瑞斯形容台北是亞洲的情欲首都，公然買春不僅合法，而且價格公道。男人到了台北有如上天堂，只要花0.75美金就可在萬華享受全世界最好的性服務；台北的理髮廳除了剪頭髮外，什麼服務都提供；北投溫泉更有充滿異國情調的洗浴服務。

美國TIME雜誌1967年也在一篇報導中介紹北投，裡面一張照片是一個來台渡假的美國大兵獨享兩名陪浴女的親密服務。（摘自網路）

不只有專書介紹台灣的色情市場，著名的美國TIME雜誌1967年也在一篇報導中介紹北投，裡面一張照片是一個來台渡假的美國大兵獨享兩名陪浴女的親密服務，此圖一出全台震動，蔣中正總統更是大怒，因為北投屬陽明山管理局範圍，由士林官邸直接管控，是特區中的特區，天子腳下怎能有如此傷風敗俗的事？治安單位事後按圖索驥取締，陪浴女移送法辦，浴場則關門大吉。

1960、1970年代美國國力仍不可一世，隨便一個美國大兵都口袋滿滿，雖然台灣當時正在推動中華文化復興運動，看到金光閃閃的美元還是想辦法挖，基隆、台中、台南、高雄等地都有做美軍生意的酒吧。色情業比美香蕉、砂糖，當時是台灣賺取外匯的主力。

(中時電子報)