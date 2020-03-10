該名同事當下雖然有聽進去，乖乖戴上口罩，隨即卻被原PO發現只是「戴半套」。(圖/摘自爆怨公社)

新冠肺炎疫情擴散，全球人心惶惶，人人聞「咳嗽聲」色變。一名網友抱怨，同事日前每天都在咳嗽，講話痰音很重，於是原PO提醒對方戴口罩，未料卻遭到對方敷衍。原PO詢問對方是不是感冒了，對方卻回「不知道」，聽了這個答案，原PO崩潰直呼「覺得自己死定了」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，指出近日隔壁的同事行為讓她很困擾，這名同事每天一直咳，講話痰音很重，也不戴口罩。原PO問說是不是感冒了？同事竟然回應：「不知道耶... 」，原PO馬上好心提醒對方說：「大家都有小孩拜託戴個口罩吧！」

怎料該名同事當下雖然有聽進去，乖乖戴上口罩，隨即卻被原PO發現只是「戴半套」，該名同事戴了一下就拿下來，不然就是露出鼻子。甚至中午出去吃飯時，同事也是把口罩直接以內面朝上的方式放在座位上。看到同事的這些行徑，原PO超級傻眼，只能無奈想說：「好想換位子，覺得自己死定了。可以打1922嗎？我自己每天都有戴口罩但是好傷本。」

PO文一出引起網友共鳴，有人表示「現在這種時機，這樣的行為真的很自私也很白目」、「有痰就是有發炎症狀」、「咳嗽不一定是感冒啊~也不一定是新冠肺炎！不過不戴口罩就很沒水準。」、「」、「前天我同事發燒咳嗽，老闆就立馬叫他回家休息兩禮拜，隔天早上還打給他，叫他千萬別來喔，挫得要命。」、「防疫破洞就是這種人害的！流感也一樣！」

(中時電子報)