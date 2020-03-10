總統蔡英文周一(9日)宣示「MIT口罩」日產能達成千萬片目標，但實際因產線尚不穩定，且周末出貨量不到平日一半，本周日平均產能估計仍只在800萬到900萬片之間。經濟部表示，要到下下周(23日起當周)，首批增購60台機組產線運轉順暢後，才可以達到日平均產能千萬片。

政府2月組口罩國家隊，設定口罩日產能要千萬片目標，蔡英文本周一在臉書開心宣示MIT口罩單日產量已達到1000萬片。不過實際上，目前產能仍不算穩定，可能某天時點破千萬片，但其他天並未達到。

經濟部坦言，由於首批國家60台機台剛裝置完，機器需要調校，像是會有鬆緊度不一、口罩切邊不平等問題，因此產能尚不穩定。加以周末一例一休，工人減少，週六產能只能有上班日6到7成，週日更只有2到3成，因此本周日平均產能估計會介於800萬到900萬片之間。

不過隨著機器試車完畢，產能全開，經濟部說，加上原本舊機器與徵用中小型工廠部分，在23日起那周，在上班日產能就可能破1200萬片，屆時即便周末減少，日平均產能也可真正達到千萬片里程碑。

至於達到日平均千萬片後，是否可以把部分口罩出口到別國做防疫外交？經濟部說未必，因為醫療院所有反映，希望把庫存從原本1周提升到2周，有的甚至希望存到1個月的量，因此這部分還要由中央疫情指揮中心去綜合考量。

(中時 )