新冠肺炎疫情，造成東台精機大陸子公司蘇州東昱精機延後開工，接單也受影響，致使東台2月及前2月合併營收雙雙下滑。東台最近接獲東北亞客戶遷廠添購設備的詢價，旗下亞太菁英專攻航太產業在手訂單達5個月，東台3月營運可望回溫。

東台集團旗下東台及東捷科技兩公司都在第一時間跳出來，參與工具機口罩國家隊，完成政府出資建置60條口罩生產線建置，東台精機接獲不少民眾慰問打氣的卡片，東台集團董事長嚴瑞雄特別感謝來自各界的鼓勵。

東台2月合併營收4.56億元，月減24％，年減46.2％；前2月合併營收10.61億元，年減36.46％。東台表示，東台集團整體合併營收，工具機占比87％，電子設備營收占比13％。以產品應用面之表現，汽機車產業約占營收44％，電子業約占13％，航太業占比5％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占45％，亞洲其他地區佔比約18％，歐美地區則占37％。

東台指出，東台2月合併營收衰退主因是受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中國大陸停工所致，大陸子公司蘇州東昱精機亦受停工政策影響，目前整體復工率已達七成，逐步恢復正常。東台最近接獲東北亞客戶遷廠詢價，營運回溫可期。

東台集團指出，東台集團旗下蘇州東昱精機由於產業升級的成效優異，榮獲蘇州市工業互聯發展示範企業之殊榮；專注航太產業的亞太菁英，產線未受疫情影響，依照排程持續穩定生產，在手訂單能見度達5個月，今年推出新的企業識別系統，以全新的企業商標和東台集團新芽綠色強化「專注航太、品質、創造未來」之經營理念。

(工商 )