新生代饒舌新聲艾文，10日推出全新單曲〈SIGNAL〉，邀請嘻哈歌手JAYRoll、外籍歌手韋喆Keril共同創作，三人過去因演出而認識，合作默契十足完全無火藥味，韋喆爆料艾文喜歡熬夜寫歌，因深夜最有靈感，但熬夜的人若要早起工作，想辦法遮黑眼圈，艾文笑說「隔天就會戴起墨鏡」。

呼應新歌主題，艾文分享曾求救經驗：「有次出門到深夜，手機卻沒電，當時很緊張無法回家，只好鼓起勇氣跟路人借手機聯繫家人」。新冠肺炎疫情持續，身為學生的艾文也呼籲，學校人群太多了，無時無刻都不知道會發生什麼變化，為了保護自己要常洗手、戴口罩、注意周遭環境。

新歌傳達在現今網路時代雖方便，卻也因為相對方便帶來許多困擾，希望每個人都可以找到屬於自己的放鬆方式，遠離擁擠的城市去感受大自然的美好。

MV特別到陽明山的黑森林取景，導演安排三人在森林中冒險探索，因應劇情3人墜入深達3公尺的坑洞，密集拍攝下艾文一度左大腿抽筋，艾文形容「人生從小到大沒有抽過那麼大組的，一停機馬上倒在地上」，工作人員緊急協助伸展，10分鐘後才恢復。

他將在IG社群啟動「SIGNAL解密計畫」與粉絲互動祭出3集，他耍起神秘：「這個不能說，因為我覺得太簡單了！說了一定很多人就知道了，要考驗大家的聯想能力和聰明的腦袋了！」請粉絲好好接招。新歌即刻起在各大數位音樂平台全面上架。

艾文推出新歌〈SIGNAL〉。（混血兒娛樂提供）

艾文（右）私下和韋喆等人一同玩音樂。（混血兒娛樂提供）

艾文新歌〈SIGNAL〉赴陽明山取景，左起為JAYRoll、韋喆Keril、陳致惟Way。（混血兒娛樂提供）

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