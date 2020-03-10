劉真2月初因主動脈瓣膜置換手術，入院台北榮總，沒想到手術途中心跳停止，2月7日裝上葉克膜搶救，2周後又撤除，改裝心室輔助器等待換心，隨即又驚傳腦出血開顱搶救，為此北榮還出面澄清病況謠言。老公辛龍10日晚間再度對外發聲，「我心碎！才4歲！寶貝女兒太想媽媽了。」

劉真住院搶救一個月，辛龍全面停工陪愛妻還要照顧4歲女兒，上月他首度開腔，希望大家幫忙一起集氣，甚至表示願用自己的生命換劉真，而今（10日）他再發文透露和女兒這幾天的互動，有一天，他問對方怎麼凌晨還沒睡，女兒竟貼心說：「我先哄你睡，不然你一個人在客廳會寂寞...」，讓辛龍十分不捨，「我心碎！才4歲！寶貝女兒太想媽媽了.....」。

辛龍也坦言，「我對於外界的一切，沒什麼好多說的，但，看到孩子，我求，我還是在求。我祈禱再祈禱，懇請給我們一點空間，請大家為劉真集氣！為劉真加持！為劉真禱告！為劉真加油！感謝大家的關心。」

劉真過去上節目的甜美形象與親和力十足的作風擄獲許多人的心，對於她的病況，演藝圈好友們都祈禱可以盼來奇蹟，連因直腸癌仍在化療中的余苑綺也喊話，「媽媽們都很堅強，希望劉真老師早日康復！」10日出席活動的侯佩岑被問到此事，也忍不住雙手緊扣，「衷心為劉真老師集氣，真的希望一切平安度過。」

(中時電子報)