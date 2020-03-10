林予晞探訪阿玉阿嬤。（天主教中華聖母基金會提供）

林予晞為長輩量額溫。（天主教中華聖母基金會提供）

林予晞與照顧諮詢巡迴車合照。（天主教中華聖母基金會提供）

林予晞先前演出夯劇《我們與惡的距離》，被封「最美社工師」，現實中的她也熱衷於做公益，她10日與天主教中華聖母基金會董事長陳美惠及社工們帶著豐富物資，用步行的方式，到宅探訪獨自照顧全身癱瘓臥床兒子的阿玉阿嬤，見到阿嬤辛勞的模樣，她忍不住紅了眼眶，也很難想像75歲的阿嬤若沒有外界的救援與幫助，日子該如何過下去。

林予晞說，當天除了將物資給阿嬤，她也幫阿嬤量血壓、體溫；阿嬤皺著眉，將原本無人可訴的辛苦娓娓道來：「煩惱他狀況半暝不敢睡，惦惦坐在床邊，看著伊甘苦，我目眶就紅。」看著阿嬤的愁容，她不捨地紅了眼眶，忍不住牽著阿嬤的手、給她一個擁抱，希望可以帶給阿嬤力量和支持。

正值防疫期間，林予晞走訪OPEN!「今日抵嘉」照顧諮詢巡迴車，在做長輩服務前她特別仔細消毒雙手，再貼心為長輩們奉上溫暖的茶，並進行血壓量測、失智症篩檢等服務，溫柔關心每位長輩身體和生活狀況，並提醒防疫注意事項，再次找回當初拍戲時的社工魂。許多阿公、阿嬤第一次看到林予晞，以為是新來的社工，直誇：「社工小姐好水唷！」各個笑嗨嗨搶著拍照，要她以後多多來看他們，充滿歡笑與溫馨。

(中時 )