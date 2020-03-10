普悠瑪列車2018年10月在宜蘭新馬車站翻覆，釀18死200餘人受傷，監察委員調查認為，前台鐵局長鹿潔身等人未善盡指揮督導責任，核有重大違失，監察院今通過對鹿潔身、前機務處副處長柳燦煌與綜合調度所長吳榮欽等3人彈劾案。時代力量稍早在臉書表示，普悠瑪案彈劾案通過，證明交通部、台鐵局「說謊一流、改革落後」，要求提出改革方案，不要拿乘客生命安全開玩笑。

時代力量指出，當初因黨籍前立委黃國昌的質詢，發現該列車除出發前就知道故障，而且台鐵根本沒有採購必要的檢修器材、回報虛假的保養與故障紀錄，甚至花1800萬元買了一個虛有其表的遠端監視系統，還對行控中心是否能掌握ATP關閉情形的問題公然扯謊，企圖將責任全部推給基層司機。

對於事後台鐵僅對3名局處長處以不痛不癢的記過處分，最後只是鹿潔身請辭卸任，前台鐵局長周永暉至今仍擔任交通部觀光局長的職務，前台鐵局長范植谷則是公職榮退，時力痛批交通部從頭到尾沒拿出改進方案，嚴重懷疑交通部追究責任、革除弊病的決心到底在哪裡？

時力強調，普悠瑪意外是交通部與台鐵長年累積的文化弊病，得過且過、掩蓋事實，而代價就是這18條人命，以及未來每一天每一位旅客的生命安全，今天通過的彈劾案，再度驗證當初時力的質疑；因此，要求台鐵、交通部，別再抱持著守舊怠惰思維，拿旅客安全開玩笑，專業的展現應該是交通運輸安全，而不是說謊。

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(中時 )