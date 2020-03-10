新冠肺炎疫情擴散，前總統馬英九也多次表態，要求政府盡速讓滯留武漢台商與陸配返台，卻在上月先後遭到任內兩位衛生署長葉金川與楊志良洗臉要求「少說話」，不過馬英九依舊繼續發言，今天再度呼籲政府應基於人道考量，讓陸配子女返台。

馬英九辦公室今天(10日)發出新聞稿，指出馬英九認為距離第一批包機已過一個多月，兩岸該再各退一步，共同聯手執行包機任務，如今第二批包機終於成行，感到欣慰，肯定政府從善如流，改變決策，兼顧防疫與人道人權。

同時馬英九也呼籲蔡政府，基於人道，除了台商外，應該也要接回持長期居留證國人、陸配子女。

然而馬英九一番發言也再度遭網友狂酸，不僅綠營支持者嘲諷，就連藍營支持者也忍不住大罵：「真的拜託安靜點可以嗎」、「怎麼越來越像陳水扁」、「不說話真的會很難過」、「從善如流，這是在討好民進黨嗎」，但也有馬迷力挺：「馬總統又沒說錯」、「葉金川說閉嘴就要閉嘴嗎？」。

上月底，馬英九因兩岸包機問題喬不定，多次表態抨擊政府防疫政策，卻先後遭到任內兩位衛生署長葉金川、楊志良輪流痛批，葉金川要求馬英九既然非專業人員，就少說話，楊志良更嗆馬英九根本不適合當總統，還表示這是他與葉金川的共識，讓馬英九相當難堪。

(中時電子報)