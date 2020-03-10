中華電信網路門市及服務據點中午開放限量預購Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機，1小時內立即額滿，其中獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512G星空灰被搶購一空。

業者觀察，受惠於5G開台前升級體驗方案「5G Pass體驗」及「5G VIP Pass 自動升級禮遇」的誘因加乘下，帶來熱烈的買氣，其中星空灰最受星粉愛戴，總佔比近5成（包含Galaxy S20/ S20+/ S20 Ultra），另款獨家銷售的限定色晴空白也很夯，佔比超過4成，相當受客戶青睞。此外，Galaxy S20+/S20 Ultra預購量近9成，顯示大尺寸仍為星粉首選。

已搶先完成預購的客戶，不僅可於3月18日起優先領機，還可享預購Galaxy S20 5G加贈的原廠無線閃充行動電源（原價2490元）及原廠配件購物金1500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機（原價5490元）。另外，若是來不及預購的消費者，只要於3月20日至4月30日新機上市期間完成購機程序，享限量開賣登錄禮原廠無線閃充行動電源及原廠配件購物金1000元。

(中時 )