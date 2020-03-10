晶華酒店集團今年邁入30周年，歡慶活動不斷，近期更推出2020年全新婚宴專案大搶婚宴商機。其中，台北晶華酒店攜手法國頂級珠寶品牌Chaumet推出「幸福的迫降」專案，每桌2萬8800元起+10%，最超值的是若滿35桌以上，每桌加價3000元，新人們便可獲贈價值7萬元的Chaumet禮券、前往麗晶精品Chaumet專櫃選購熱門韓劇《愛的迫降》中的浪漫求婚戒，這也是Chaumet首次跨界5星級飯店合作，為新人們與「迫降」迷帶來浪漫禮遇。

「幸福的迫降」專案，新人以每桌加購3000元下訂，便可獲贈價值7萬元的Chaumet禮券。（台北晶華酒店提供）

加購的好康不僅如此，還贈送佔地67坪、擁大型私人露臺的花園套房的文定儀式，包含迎娶古禮顧問服務、儀式動線擺設規劃、儀式吉日用品與甜品準備等額外禮遇。若在14日至31日間下訂，再另外贈送新人由義籍點心房主廚領軍規劃、價值6萬元的「Sweet Candy Bar」，為After Party的迎賓派對打造更浪漫甜蜜的氛圍，包含甜心棒棒糖、濃情巧克力蛋糕、甜蜜杯子蛋糕、馬卡龍等，共有甜蜜粉紅或時尚香檳金2種款式系列可選。

花園套房。（台北晶華酒店提供）

若想讓After Party更豪氣，也可加價3萬6000元，便可於Candy Bar中加入以永恆之愛概念為發想、融入清新鮮果的三層婚禮蛋糕，外部是華麗翻糖造型，內部則是由海綿蛋糕以及新鮮莓果醬交疊而成。（每桌未加價3000元者也可適用此加購活動）

此外，晶華酒店集團旗下「台北園外園」及「故宮晶華」也全新推出戶外婚禮服務。「台北園外園」主打在綠意盎然、充滿芬多精氣息的寬廣庭園包圍下，以草原婚禮為主題，為新人們打造出以綠意美景相伴的婚禮饗宴；「故宮晶華」則選在1樓右側花園，在緊鄰氣勢磅礡的故宮展覽正館及外雙溪的綠意山色陪襯下舉辦婚宴，每桌1萬1800元起+10%。

(中時 )