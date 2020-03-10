英國一名3歲女童艾娃梅（Ava-May）和家人到諾福克（Norfolk）海灘的巡迴遊樂園（Funfair），在園區內的設施充氣城堡上玩耍時，城堡卻突然爆炸，艾娃梅瞬間被拋到20英尺（大約6公尺）的高空，掉下來時頭部墜地重創，送醫後仍不治身亡。

綜合外媒報導，事發於2018年7月1日，艾娃梅和家人到了諾福克戈爾斯頓（Gorleston-on-Sea）的海灘巡迴遊樂園遊玩，當時艾娃梅跟著阿姨艾比（Abbie Littleboy）和阿姨的好友貝絲（Beth Jones）去玩充氣城堡，沒想到玩到一半，貝絲聽見一聲巨響，艾娃梅直接被拋飛在空中，「比我的房子還要高，大約20英尺」，當時她尖叫並大喊「接住她」，其中一名工作人員張開雙臂試圖接住艾娃梅，但卻沒有接到，「一切都發生的太快了！」

阿姨艾比表示，先前她有注意到充氣城堡側面看起來似乎非常「僵硬」，不過她並未放在心上，沒想到竟發生憾事。意外發生後，貝絲試圖對艾娃梅施行心肺復甦術，經送醫治療，仍因頭部重創不治身亡。據悉，另一名和艾娃梅年紀相仿的孩子當時也在充氣城堡上，最後平安無事。

目前檢調單位尚未調查出充氣城堡爆炸原因，而諾福克的資深法醫雷克（Jacqueline Lake）表示，在過去9天調查過程中，已掌握到許多證據，包括充氣城堡的風險評估，以及業者的角色與該負起的責任。

艾娃梅的父母在開庭期間也難忍悲痛，表示「我的心被撕裂以後散落在海灘上，只要我還活著，就永遠不會回到那裡。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)