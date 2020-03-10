從2019年6月起至今年1月間，郭姓男子明明知道陳姓女子已經搬離新北市三重區住處，他卻還是經常在凌晨跑到該處狂敲門大喊：「陳○○我愛你」，這讓住在該處的林姓男子身心飽受摧殘，不堪其擾下只好報警處理。新北地檢署認為郭男的行為已經嚴重侵害林男的權利，依強制罪嫌將他起訴。

根據調查指出，郭男經常在凌晨4點到5點左右，跑到林男的住處狂敲大門，並高聲喊道「我要找陳○○、陳○○我愛你」，光是一個禮拜郭男就會到該處3至4次，每個月的頻率高達20次。林男遭受騷擾長達8個月之久，這段期間精神狀況欠佳，時常睡不著覺，最後只好報警處理。

檢方偵辦時，郭男還瞎扯說，他知道陳女不在，但因為是神明金龍太子元帥指示，他才會每天都到林男住處敲門。檢方認為，睡眠是人類生活不可或缺的生理歷程，郭男的行為已經嚴重侵害到林男休憩睡眠及居住安寧的權利，逾越一般人所能容忍的最大限度，依強制罪嫌起訴。

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(中時電子報)