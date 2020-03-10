摩根大通（JPMorgan）經濟學家預計，美聯準會（Fed）將在下週末之前將利率下調至2015年以來的最低水準。據新浪財經引述摩根大通最新報告說法，Fed將在3月17日至18日的會議上或之前將基準聯邦基金利率下調1個百分點，讓利率降至0％至0.25％區間，看法比華爾街其他銀行的預期更為激進。

由於近期公衛事件對全球經濟增長的損害，以及美國某些地區可能會受到能源價格下跌的影響，讓多家機構預測Fed將繼續降息，高盛和巴克萊預計Fed將在3月和4月各降息50個基點。

(旺報 )