摩根大通：Fed不會保持現狀 料降息至零 19:592020/03/10 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根大通（JPMorgan）經濟學家預計，美聯準會（Fed）將在下週末之前將利率下調至2015年以來的最低水準。據新浪財經引述摩根大通最新報告說法，Fed將在3月17日至18日的會議上或之前將基準聯邦基金利率下調1個百分點，讓利率降至0％至0.25％區間，看法比華爾街其他銀行的預期更為激進。 由於近期公衛事件對全球經濟增長的損害，以及美國某些地區可能會受到能源價格下跌的影響，讓多家機構預測Fed將繼續降息，高盛和巴克萊預計Fed將在3月和4月各降息50個基點。 (旺報 ) #fed #降息 #利率 #摩根大通 #摩根 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股恐再跌11％ 外資改抱人幣資產 04:092020/03/06 焦點新聞 將上演破底穿頭 台股可望戰前高 04:092020/03/06 財經要聞 操盤心法－疫情與疫苗代表危機與生機，降息效應半年驗收 04:102020/03/06 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－經濟數據加持 美股漲勢可期 04:102020/03/06 證券．權證 降息風吹 美債、新興債誘人 04:102020/03/06 投資理財 陸港觀盤－全球央行採更寬鬆貨幣政策 高息投資工具較可取 04:092020/03/07 全球財經 國銀存放利差 停滯10年低點 04:092020/03/07 金融．稅務 短評／降息不是萬靈丹 04:102020/03/09 時論廣場 恐慌氣氛升高 美歐日公債殖利率探底 22:572020/03/09 財經 連15日停逆回購 人行備戰雙降 04:092020/03/10 焦點新聞 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普救市激勵投資人！ 美股早盤大漲逾800點 - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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