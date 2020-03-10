國際學界對新型冠狀病毒普遍潛伏期的評估已逐漸鎖定為約5天。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院3月9日發表在《內科年鑑》（Annals of Internal Medicine）上的一篇論文指出，新冠病毒潛伏期的中位數約5.1天。只有不到2.5％的感染者在暴露2.2天內發病，97.5％新冠病毒感染群在暴露11.5天內出現症狀。

論文提出的數據也顯示，許多國家對可能接觸過新冠病毒者，採取14天隔離期應屬合理。平均每10000個隔離人口裡，僅101人在結束14天隔離後才出現症狀。

約翰霍普金斯大學此一研究篩選出，來自大陸25省、其他24國或地區的181個病例，年齡中位數為44.5歲。根據公開的中英文新聞或公共衛生報告，這些病例均確診於2月24日之前，來自未出現社區聚集性感染的地區，絕大多數曾到過武漢，或與來自湖北的個體有過接觸，更能精準地判斷最初的暴露時間。

(旺報 )