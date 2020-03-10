桃勤、華儲、華夏航科高層異動引發關注，政院人士證實，蘇揆上周已核定由桃勤總經理李志強兼任董事長。

華儲公司董座部分，由華航資深副總王正明兼任，華夏航科國際公司董座，則由華航修護工廠廠長孫嘉民升任。

政院人士表示，蘇揆上周已核定桃勤董座人事；另外2家董座由華航派任。政院發言人Kolas Yotaka表示，相關人事案將由交通部統一說明。

(中時 )