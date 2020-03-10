蘇揆核定桃勤董座李志強 20:392020/03/10 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆已核定桃勤董座李志強接任(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃勤、華儲、華夏航科高層異動引發關注，政院人士證實，蘇揆上周已核定由桃勤總經理李志強兼任董事長。 華儲公司董座部分，由華航資深副總王正明兼任，華夏航科國際公司董座，則由華航修護工廠廠長孫嘉民升任。 政院人士表示，蘇揆上周已核定桃勤董座人事；另外2家董座由華航派任。政院發言人Kolas Yotaka表示，相關人事案將由交通部統一說明。 (中時 ) #桃勤 #華儲 #華夏 #政院 #華航 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞聚去年EPS 1.48元 股利1.1元 04:102020/03/06 證券．權證 成本支撐回穩 PVC、PE報價持平回穩 13:592020/03/06 財經 第二班武漢包機有譜 蘇貞昌堅持「三大原則」接回台商 13:092020/03/10 政治 陳時中證實包機已起飛 兩架抵台時間有一定間隔 14:202020/03/10 生活 國內新增2確診 解除隔離達17人 15:212020/03/10 生活 華航專機起程赴武漢 今晚載回台胞 14:572020/03/10 社會 湖北包機檢疫結果 陳時中：11日公布 15:322020/03/10 生活 不斷更新》華航武漢包機 起飛延遲 17:192020/03/10 兩岸 華航2月營收年減近25％ 17:542020/03/10 財經 獨》李志強出任桃勤董座 王正明兼任華儲董座 18:322020/03/10 生活 政治熱門新聞 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！竟逾8成台灣人看衰 - 政治 高雄補選派「他」能贏陳菊嗎？網看完驚訝：很難說… - 政治 台美何時建交？ AIT：改變現狀威脅穩定 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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