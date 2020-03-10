第二批武漢返台包機，10晚間啟程，同一天中共總書記習近平也在武漢考察，他特別提到，要幫助外地滯留在鄂人員，安全有序返鄉。

習近平10日視察武漢，這是疫情爆發後他首次到湖北，央視新聞聯播報導，習近平在考察中指出，要深入開展流行病學調查工作，要保持內防擴散、外防輸出的防控策略，同時要在做好健康管理，落實防控措施前提下，採取點對點、一站式的辦法，集中精準輸送務工人員安全返崗，接著他特別提到，要「幫助外地滯留在鄂人員，安全有序返鄉」。

習近平說，民生穩，人心就穩，社會就穩，湖北和武漢等疫情嚴重的地方的群眾，自我隔離了這麼長時間，有些情緒宣洩要理解、寬容、包容，要繼續加大各方面工作力度，要充分考慮群眾基本生活需求，密切監測市場供需和價格動態，保障生活必需品供應。

習近平還指出，要加強輿論引導，營造強信心、暖人心、聚民心的輿論氛圍，要堅持依法防控，加強社會力管控，妥善處理疫情防控中可能出現的各類問題，維護社會大局穩定。

習近平坦言，疫情是對大陸治理體系的一次大考，既有經驗也有教訓，要放眼長遠，總結經驗教訓，加快補齊治理體系的弱項，為保障人民生命安全和身體健康，鑄牢制度防線。

(旺報 )