1965年3月15日成立全球首家店面的美式連鎖餐飲品牌「TGI FRIDAYS」，為歡慶創立55周年，自16日至30日期間首度推出天天優惠大回饋，集結超人氣明星熱門菜色讓民眾划算吃，全台15間餐廳推出「TOP 5 熱門餐點天天85折」，從開胃菜、沙拉到主餐都可享折扣，點越多、省越多。

優惠菜色包含FRIDAYS經典開胃菜的「自創開胃菜組合」、熱銷超過25年的人氣義大利麵「香辣泰國雞肉麵」、美式招牌代表沙拉「雞肉凱撒沙拉」、美國人的熱愛「培根起司漢堡」、鮮嫩多汁的招牌餐點「半份雙醬炭烤豬肋排」，熱門TOP 5餐點不僅是許多熟客指定點購的主餐，將五大經典商品2019年銷量相加，更是可堆疊出390座美國自由女神的高度，民眾在活動期間任點其中1道就能享85折優惠。

此外，活動期間在周六用餐更加碼獨家好康，14日、21日及28日連3週推出「沙朗牛排買一送一」和「人氣飲品均一價55元」的超值優惠活動，且近日因應疫情影響消費型態改變，這波周年慶優惠更開放外帶也能同享好康。

FRIDAYS經典開胃菜的「自創開胃菜組合」也列入這波85折優惠行列。（TGI FRIDAYS提供）

(中時 )