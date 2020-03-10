去年入圍金曲30最佳新人獎、被稱「中毒嗓音」的馬來西亞歌手王艷薇，近期推出全新單曲〈離開我的依賴〉，談到先前媽媽生病、身為獨生女卻無法陪伴媽媽在左右，她坦言「當下心情非常不安，因為媽媽是我成長過程陪伴我最多時間的人」，經過很長一段時間「六神無主」，透過寫歌才平復情緒。

同門新生代饒舌歌手高爾宣〈Old Me〉MV找來媽媽客串，當時聽完王艷薇與媽媽的故事，深刻同感母親對孩子的愛，更是感動到落淚，王艷薇表示：「看到爾宣媽媽心繫著我們，給我很大的一個安慰」。

高爾宣媽媽客串〈Old Me〉MV時，聽完王艷薇與母親故事後感動落淚。（翻攝Youtube）

〈離開我的依賴〉是王艷薇去年5月寫下，當時得知母親住院消息，回想過去媽媽陪伴的點滴「我是獨生女，她是我第一個朋友，她跟一般媽媽很不一樣，小時候一起放風箏、玩遊戲、買Star wars的劍一起虛擬戰鬥」，甚至回想中學時看到帥哥「我還沒回過神來，她就過去幫我跟帥哥要電話號碼」，提及媽媽無條件支持她，但在生病倒下時，要王艷薇「不要浪費機票錢回家」，尤其當時是入圍金曲前一週，讓她百般猶豫「是否要留在台繼續發展」。

來自馬來西亞的歌手王艷薇，熱愛音樂獨自來台發展。（陶山音樂提供）

熱愛音樂的王艷薇來台勇闖華語歌壇，下了不少功夫整合華語情歌精髓，寫出〈保存期限〉、〈框不住的愛〉等能感動自己的歌曲，也宣告日推出〈離開我的依賴〉、〈共生〉後，將暫時停止寫情歌，找回自己最愛的另類搖滾與電音曲風，她表示：「我實現給自己的期盼，完全沒有遺憾去玩我喜歡的音樂類型」，並期許「我會繼續研究和發明、聯合海內外音樂人，讓華語歌曲讓人繼續聽見驚喜」。

王艷薇新歌〈離開我的依賴〉描寫無法陪伴生病母親左右的焦慮不安。（陶山音樂提供）

王艷薇新歌〈共生〉將於16日上線。（陶山音樂提供）

王艷薇新歌〈共生〉16日上線。（陶山音樂提供）

王艷薇說傷心時會寫情歌，新歌〈共生〉是以傷心後堅定的心情。（陶山音樂提供）

(中時 )