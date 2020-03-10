新冠肺炎疫情延燒全球，衛福部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，每天跑行程馬不停蹄，完全沒有時間喘一口氣。因此民進黨立委郭國文擔心陳時中休息不夠，10日下午在立法院質詢行政院長蘇貞昌是否有「備位指揮官」計畫，同時推薦行政院副院長陳其邁可勝任，蘇貞昌隨即回應「有在想，但不太敢講」。

質詢時，郭國文先詢問勞動部長許銘春，從勞動觀點來看，對於衛福部長、次長忙於防疫有何建議？許銘春表示，需要適度休息，郭國文聽完便接著說，休息不夠會造成免疫力降低，陳時中的「第一次段考」考得不錯，但疫情遙遙無期，先發投手要上去多久？能撐多久？有無備位指揮官或是代班人選能讓陳時中休息幾天？

民進黨立委郭國文擔心陳時中休息不夠，在立法院質詢行政院長蘇貞昌是否有「備位指揮官」計畫。（圖／鄭清元攝）

隨後，郭國文也同樣提問蘇貞昌，到底有沒有「備位指揮官」，許多人都害怕陳時中太過操勞，希望能調度一下讓他適時好好休息，他更推薦陳其邁為代班人選，認為「讓副院長發揮也不錯，不然台北市有個人也很肖想」。蘇貞昌則回應公務員責任在身，遇到這困難大家都覺得責任重大，「我是有想，但不太敢講」，並且笑說，不然你質詢少問一點讓他們休息，馬上就實現。

郭國文認為，陳時中在這段時間到處跑「衝衝衝」，只要是地方縣市政府的要求，陳時中都不缺席。郭國文也建議，不要每次都讓陳時中跑到最前線，親自與各個地方政府溝通，或許可以透過視訊會議等方式來達成共識。台灣的人才很多、部隊也很勇，現在在打國家隊團體戰，所以希望前線指揮官可以適度調度，畢竟後面的疫情真的遙遙無期、難以預測。

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(中時電子報)