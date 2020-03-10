在義大利因武漢肺炎疫情而全國封城幾小時後，教宗方濟各今天呼籲天主教神父，「要有勇氣」挺身幫助受疫情所苦的病人。

教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡一場彌撒上說：「讓我們也為我們的神父向上帝祈禱，祈禱他們有勇氣去造訪病患…並陪伴工作中的醫療人員與志工。」

位於義大利首都羅馬市中心的梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's Square）今天幾乎空蕩無人，僅有寥寥幾人走動，但多數人都沒有配戴口罩。

義大利政府要求民眾，若能避免，盡量不要外出旅遊，也避免接觸病人。

官員昨晚通過法令，將8日起在北義重災區執行的封鎖令擴大到全國，管制措施包括設置道路及鐵路檢查站，封城令會持續至4月3日。

義大利是歐洲武漢肺炎疫情風暴中心，目前有超過9000起確診病例，並有463人死亡。

目前全球疫情已破11萬例，並散播至超過100個國家，但公衛專家認為，疫情已在病毒去年底發源的中國達到高峰。

(中央社)