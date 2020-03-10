行政院公報今天公布衛生福利部令，明訂因新冠肺炎（COVID-19）居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬，可申請防疫補償。每人按日發給新台幣1000元，且回溯到今年1月15日起施行。民眾可持金融機構存簿封面影本、出具受雇人請假及無支領薪資證明等文件，向縣市政府申請。

「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」今天於公布於行政院公報網站，其中指出民眾因新冠肺炎居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，最多14天可領1.4萬元。但有支薪者不得重複領，而且照顧者也以每日1人為限。

根據「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，考量受隔離或檢疫者及照顧者為配合防疫，人身自由受到限制，加上照顧者可能因雇主未給付薪資，造成生活經濟上的負擔，每人可按日發給1000元補償。

若需申請補償，受隔離或檢疫的本人或法定代理人需持金融機構存簿封面影本。若為受雇人，需出示由雇用人所出具受雇人請假及無支領薪資的證明，非受雇人則出師本人無法從事工作及無獲得報酬、補償的切結書；若失智症患者的照顧者，除前述證明外，也需準備神經科或精神科醫師出具的證明。

「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」自1月15日開始實行，直轄市、縣(市)政府應於申請人備齊文件、資料申請日起30天內, 完成發給作業，必要時得延長30天。

(中時電子報)