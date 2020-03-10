台電金門區營業處長黃甘杏（左）展示智慧電表，右為舊式電表。（李金生攝）

台電金門區處加緊新進人員，期待為投資11億元的智慧電網注入新血。（李金生攝）

金門外島在全台跑第一，全島3萬6168戶將在7月以前，完成智慧電表換裝作業，並在明年上半年正式上路，對用戶自主節電和停電故障排除，將帶來全新的改變和便利。

台電金門區營業處長黃甘杏今天表示，台電去年即針對金門用電量較大且具節電潛力的區域，優先換裝智慧電表4575具，目前已能針對蒐集到的用電資訊進行大數據分析，即時掌握停電區域、判斷故障點。

台電表示，台灣本島目前僅高壓用戶及少數重要用戶才裝置智慧電表，但金門全島需裝置電表的3萬6168戶，預計7月以前即可全面換裝，並在明年上半年通訊布建完成後正式上路。

台電說明，智慧電表將可結合台電電子帳單或手機App應用，讓民眾能輕易查詢自家每個時段的用電量，進而改變用電行為，協助達到自主節電的目的，不但能減緩尖峰時期用電負載，更能從節電的過程中，獲得電費折扣的實質獎勵，可說是一舉多得。

(中時 )