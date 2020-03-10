母親PO爆怨公社後，大部分人都認為店家違法，但兒子問題更大，砲轟「是來度假的嗎」 (圖／翻攝自爆怨公社)

薪水問題一直是台灣最大爭議之一，公司時常碰到混吃等死員工，或是員工碰到不遵守勞基法，任意扣薪的血汗企業，都讓人頭痛。一名母親表示自己孩子去打工，一個月薪水才15K，結果東扣西扣，最後實領3K多一點，氣得PO網路爆料，沒想到網友看到薪資單後，反而群起公幹原PO。

這名母親在臉書《爆怨公社》PO出自己兒子今年2月的薪資單，表示兒子未滿18歲，半工半讀，一個月領15390薪水，結果被店家東扣西扣，扣到實領3124元，一共被扣了12K，直說這種扣法有誰待得住，並問自己該怎麼做。

然而網友看到薪資單內容後，發現原PO兒子工作態度似乎相當糟糕，未佩戴名牌一次扣100，兒子被扣了1000元；未記錄日常表單一天扣100，兒子被扣1200元；外送營收少收314元；總遲到次數360分鐘，除此之外上班未穿制服、玩手機、外送遲到，打掃不確實也是經常性發生，更是店內最常遭客訴的員工。

不少網友紛紛表示：「店家做法不對，但你兒子更有問題」、「你兒子是去工作還是去玩的？」、「這種員工我早直接開除了」、「員工做成這樣老闆還肯留，有夠佛心」、「我還以為是兒子跟老爸拿零用錢呢」、「老闆確實違法，但妳兒子也太誇張」、「記得申訴順便公布兒子跟店家，以免大家徵人徵到妳兒子」。

(中時電子報)