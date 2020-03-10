桃園農田水利會總幹事黃金德。（中評社）

對於這次新冠肺炎疫情重創觀光產業，蔡英文政府是否受到影響？民進黨籍桃園農田水利會總幹事黃金德表示，這不是政府決策錯誤造成，不可歸責於政府，即使疫情影響，經濟被看壞，反而有利民進黨執政「更穩定」！

黃金德以無黨籍身分連任4屆桃園縣議員、桃園縣議會副議長。民進黨黃金春當選桃園農田水利會長，力邀黃金德擔任水利會總幹事，也加入民進黨。他的兒子黃世杰，為民進黨桃園選出的新科立委。

根據《中評網》報導，黃金德認為，現在大概是民進黨執政最穩、最強的時候，當然這也不是民進黨自己可以辦到，很多都是外部因素，好比中美貿易戰、香港反送中事件以及現在的新冠肺炎疫情，看看民調就知道，八、九成都支持蔡政府處理疫情的表現。

對於被817嚇傻的國民黨，下一步該怎麼走？他勸國民黨的政壇友人，現在不要跟民進黨對打，一個是巨大猩猩，一個小螞蟻，不要對著大猩猩挑釁，現在又沒有選舉。國民黨應該往中間靠過去，重心放在內部整軍，選舉到了再作戰。

至於蔡英文喊「中華民國台灣」，黃金德說，國民黨也不用急著超車，基本上這些都不是新詞，只是把1912年創立的中華民國做連結，重點還是放在1949年以後的台澎金馬地區。

黃金德分析，光講台灣也沒有市場，沒有市場為什麼要去搶呢，根本也不用去搶，要精打細算，6個字（中華民國台灣）是有市場。

他強調，國民黨應該往前走，找一些好的用詞再來改變，中華民國還是有市場。

(中時電子報)