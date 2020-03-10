常言道「危機入市」能發橫財，但真正做得到的人少之又少。在目前新冠疫情全球擴散的情況下，有人果斷拋售，也有人敢於出手接盤。香港最繁華商業區銅鑼灣近日一座商舖去年中開始出售，叫價1.2億港元（台幣約4.7億元），近日遭買方砍價超過7成，以3折價3400萬港元（台幣約1億3300萬）易手，。

香港去年反送中運動以來經濟活動大幅下滑，接著又遇上新冠疫情，前景簡直暗無天日，加上疫情擴散至全球，資本市場更是一片愁雲慘霧。但香港商業舖位投資者也特別在市場最看淡的時候出手購入繁榮商業區的商用店舖。

據《東網》報導，繁華商業區銅鑼灣耀華街有一宗雙號地舖，面積約800平方英呎(約22.48坪)，去年中前曾叫價1.2億港元，最新以約3400萬港元(約台幣1.39億元)易手，砍價幅度逾70%，成交價相當於每平方英呎約42500港元（相當於每坪台幣151.2萬元）。

報導說，原業主於1990年7月以170萬港元（台幣664.2萬）買入上述位址。該商舖現由餐廳以每月約11萬港元(台幣43萬元)承租，惟近月市況欠佳，原業主曾安排減租至6萬港元（台幣23.4萬元），但最後還是選擇降價脫手。

報導指出，去年上述街道也有成交紀錄，在去年9月耀華街另一雙號地舖，面積800平方英呎，以約3300萬港元(台幣1.29億元)易手，此舖位由冷凍肉品店承租，月租亦為6萬港元。而去年12月耀華街另一雙號地舖，面積同為800平方英呎，則以約3250萬元(台幣1.27億元)售出。

(中時電子報)