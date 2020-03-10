鑄件大廠永冠-KY因全球風電景氣復甦，對鑄件需求殷切，可彌補注塑機（塑膠射出成型機）及產業機械客戶因中美貿易戰而暫緩下單部分，尤其去年第四季EPS攀升至1.63元，讓去年得以轉虧為盈，EPS回升至1.54元。

永冠表示，去年注塑機及產業機械營收因中美貿易摩擦等不確定因素，客戶觀望而延遲下單，營收出現衰退。風電需求復甦強勁，再生能源類營收顯著增長，足以彌補。永冠今（10）日董事會承認去年財報。

永冠去年第四季出貨噸數45,612噸，季增1％；年成長27％，第四季合併營收22.29億元，季增3％；年增幅達31％，其中再生能源類佔營收比重達66.6％、注塑機佔比14.6％、產業機械 18.8％，第四季稅後淨利1.71億元，EPS攀升至1.63元。

永冠去年合併營收79.0億元，營業利益2.12億元、稅前盈餘2.21億元、稅後淨利1.64億元，去年第四季獲利足以彌補去年前三季每股虧損0.08元，去年轉虧為盈，EPS回升至1.54元。

(工商 )