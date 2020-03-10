債券殖利率持續創新低，擁有2兆～3兆元債券部位的南山人壽「身價爆漲」。南山人壽10日公布其2月稅後獲利54.19億元，應是壽險業單月獲利第二名，累計前2月稅後獲利73.56億元，較去年同期成長105％以上，且南山人壽2月底淨值飆上4,181億元的歷史新高，今年前2月已增500億元之多。

南山人壽過去一直是壽險業中「債券天王」，即從美商AIG時代就主要投資債券，不太投資股票、不動產等，因此早年累積大量的值 錢債券，在2018年台灣採用IFRS9，對金融資產重分類後，南山人壽將極大部位的債券放在公允價值經其他損益（FVOCI）項下，即債券市價波動，就會影響南山人壽的淨值。

今年前二月因為資金大量流入債市，如美國公債殖利率履創新低，30年公債1月殖利率還有2.012％，2月即降到1.66％，波動幅度極大，對擁有龐大債券部位的壽險業，都出現大量的未實現評價利益。

南山人壽前2月稅後獲利73.56億元，暫居壽險第三名，但其淨值到2月底已拉高到4,181億元，除了是其淨值的歷史新高，亦是壽險業第二高，淨值／資產比達8.8％，同時南山人壽帳上債券未實現利益亦高達新台幣2,621億元，其中有1,313億元是位在OCI，即是支撐淨值的強力支柱。

(工商 )