受新冠肺炎疫情影響，加上去年2月農曆春節基期相對高，遠百（2903）10日公告2月合併營收21.98億元，年減23.51％；前二月累計合併營收56.77億元，年減6.47％。前二月營收更創下2013年發布合併營收以來同期新低！

從大陸市場來看，據公告，遠百旗下重慶遠東百貨經營之「重慶遠百江北店」，以及重慶大都會廣場太平洋百貨經營之「重慶遠百大都會店」，從今年2月1日迄今持續暫停營業。法人指出，在少了重慶兩家店的業績，加上太平洋百貨上海徐匯店、上海不夜城店縮短營業時間，致使整體營收減少。

台灣市場方面，儘管遠百信義A13搶在2019年底前試營運開幕，搶攻聖誕節、跨年、農曆春節等節慶商機，惟1月中以來受到國內陸續新增案例影響，民眾大幅減少外出購物跟外食，也使得國內整體百貨來客數明顯下降，衝擊零售櫃位及餐飲業績。有百貨業者直指，估計整體實體通路業績衰退幅度達兩位數之多。

不過，由於重慶遠百江北店內的超市，2月1日迄今都持續營業，提供當地日常生活必需品之販售，且據公告，重慶遠百江北店、重慶遠百大都會店已分別於3月4日、3月7日起，所有樓層恢復營業（除了餐飲業種外），營業時間為11：00～18：00，後續可望逐漸回歸常態。

目前遠東集團在大陸共五家店，除了重慶二家、上海二家，還有大連店。不過，今年底上海不夜城店因租約到期確定結束，屆時將剩四家。

(工商 )