伴隨出貨推進，富林-KY（1341）2月營收2.85億元，月增54.68％，年成長86.37％；前2月營收4.69億元，年增15.59％。南寶（4766)）2月營收12.03億元，月增3.15％，年增25.6％；前2月營收23.7億元，年增1.93％。

此外，永裕（1323）受新冠肺炎疫情影響，上海永裕延後復工及配合客戶復工進度更改交貨時程，2月營收2.19億元，月減8.08％，年減7.33％；前2月營收4.57億元，年減16.03％。

永裕表示，隨著大陸各地加速復工，目前上海永裕產、銷節奏已上軌道，車間返崗率約88％，並持續執行比上海市政府更嚴格的防疫管控，在工作天數恢復正常下，後續業績將可逐漸回溫。

富林產能位於南北越，內外銷各一半，開發出類皮革水性PU超纖環保皮，可應用汽車內裝等。今年來自國際精品持續擴大釋單量，車用訂單應可續穩，至於家具類訂單估不會比去年差。

南寶擁有碳纖維一條7萬5千平方米產線，應用在自行車座墊產品已出貨。為深化產品布局，擬投資7千萬元人民幣於大陸設立碳纖維後段成型產線，以搭配台灣前段板材供應，鎖定NB機殼上下蓋應用，預計下半年投產。

永裕指出，短線營運或會受疫情影響業績表現，但後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。為此，中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，也有利注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )