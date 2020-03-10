有錢有閒的日子人人稱羨，但32歲就準備退休會不會太早？有名男網友表示，自己不熱愛工作靠著省吃儉用，存了近千萬，他發現32歲的自己已然達成退休目標，因此決定33歲正式退休，不過他的決定除了讓人羨慕外，卻有更多網友勸他三思阿！

原PO在《PTT》表示「自己是一個不熱愛工作的人，不打算結婚生子」，大約在2年前開始 他就一直想靠著工作與投資理財創造被動收入，來達到盡早退休的目的。去年年底他記帳時發現自己似乎「可以退休了」，因此打算在今年退休。但他表示，雖然退休是自己幾年來「沒有一天不想的目標」也早就做好規劃，卻發現自己我「沒有特別開心或是很有成就感，而且離退休越近 反而心情有點複雜...」原PO表示，那樣雖然不會影響他退休的決定，但就是心情複雜...他說「退休則是一個永無止盡的假期，反而讓人有點徬徨」想找人說說，身邊卻又無人可以分享討論只好上網尋求網友的看法。

許多網友雖然都表示很羨慕，認為原PO很厲害，但卻都勸他好好的思考，也有人分享自己人生經驗，表示「不熱愛工作 也許是沒找到你熱愛的工作、也許可以試著找兼職 當作調劑生活&賺零用錢、想想看自己理想中的生活到底是什麼?」而這名網友的建議也獲得許多人的認同。

(中時電子報)