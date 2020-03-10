台灣民眾黨躍身第三大黨，問政聲量強大。黨主席柯文哲動作頻頻，若民眾黨取代國民黨成最強在野黨，柯文哲極可能力攻2024年總統大選。對此，已成為民進黨員的桃園市議員王浩宇積極炮轟柯文哲，今日在臉書揭穿柯文哲反核立場變了。
王浩宇指出，「一直以來，柯文哲都是反核的。以前綠黨每次參加反核遊行，都能看見他的身影，用醫師的身份跟我們一起要求政府立即停建核四。」
但最近王浩宇發現「民眾黨的支持者很多都是理工男、核電幫，為了討好民眾黨的支持者，不但不反了，還酸參加反核遊行的的蔡英文總統：把時間省下來做事吧！」
最後，王浩宇以「＃這就是柯學」、「＃很政治很算計」兩句話，表達對柯文哲「昨是今非」的反感。
但值得注意的是，柯文哲的粉絲們留言反擊「你加入民進黨不就是最大的算計」、「有人以前罵民進黨，現在還不是加入民進黨，跟柯文哲的差別在哪裡？」、「人的思考會變的，就像你會加入你過去批評敗類很多的政黨一樣」，顯示柯文哲支持者眾多，讓民進黨不得不提早防範。
(中時電子報)
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