第5屆監委任期到7月底屆滿，近日總統府公開接受各界推薦與自薦，至今天截止。民進黨團書記長鍾佳濱今天召開「論監察權的未來」座談會，朝野普遍對廢除監察院有共識，但事涉修憲，在未修憲前，民進黨團書記長鍾佳濱建議監委提名可採公視模式；國民黨團總召林為洲認為應明確定義「超越黨派」，比如過去10年不能加入政黨；時力認為修法讓國會行使人事同意權更嚴謹。

這場座談會邀請朝野黨團幹部與學者與會，就監察院存廢、監察權轉化為立委職權的延伸與否，以及在未修憲前，如何調整現行法制，讓監委提名跳脫政黨色彩。

民進黨團書記長鍾佳濱坦言，總統提名監委，經國會行使人事同意權，但國會極具政治色彩，因此監委始終被視為執政黨的人馬、政治酬庸的產物，他建議未修憲前，監委提名過程可參考公視董事提名機制，由立法院推舉社會公正人士組成「監委審查會」，審理監委人選，以3／4以上的絕對多數同意任命。

國民黨團總召林為洲直言，握有提名權的總統，「通常都不會遵守超出黨派的精神」，因此應針對「超出黨派」做出更嚴格限制，比如過去10年不能加入政黨，否則「去年才退黨者卻聲稱要超出黨派，簡直欺騙人民」。

林為洲說，若要讓監察院繼續存在，在未修憲前，可從監察院組織法等細部規定來修法，或者比照凍省廢省作法，可朝「虛級化」方向努力。他抨擊，民進黨不能一邊喊廢監院，另一邊又未超出黨派提名人選，自相矛盾。

民眾黨副總召張其祿主張廢除監察院，回歸三權分立，前總統陳水扁時期，提名的監委人選未能經國會通過，「沒有監院也能運作」。張無奈表示，每次提名監委似乎都在協助找監察院存在的價值。民眾黨立委蔡壁如呼籲立法院本會期盡速組成修憲委員會，優先討論包含投票權下修18歲等社會有共識的提案。

時代力量黨團總召邱顯智指出，立法院行使人事同意權時應更嚴謹，強制規定交付委員會審查，且審查時間不得少於兩個月，須舉辦公聽會，而被提名人要說實話，若被發現說謊將移送監察院，同時引進公民團體等外部問責機制，讓監察院更加透明公開。

(中時 )