盧廣仲去年舉行「大人中」世界巡迴演唱會後，原定今年將舉行2020春季巡演，於北中南Legacy舉行4場演出，不料近期新冠肺炎肆虐全球，盧廣仲所屬添翼音樂10日晚間於臉書發文，考量疫情發展與不確定性，確保每位觀眾與演出人員之健康安全，不造成醫療人員的負擔，經評估後決定延後本次四場演出。

盧廣仲也發文表示：「謝謝大家的體諒與支持。希望所有人平安健康，疫情早日結束！」許多粉絲也相當體諒，紛紛留言「等你」、「健康最重要，大家要帶著健康的身體再見面」、「晚點見也還是會見的」，也有粉絲敲碗盧廣仲開直播「我們乖乖等待，偶爾直播也是很可以的唷」。

公告指出，盧廣仲春季巡迴演唱會3/29台中Legacy、4/11高雄LIVE WAREHOUSE、4/18台北Legacy、4/19台北Legacy場次，目前將延後舉行，延期後之新演出日期將與場館方協調後公告，已購票者可保留原票券至新的相對應場次進場，尚未取票者，為避免票券遺失可延至近新演出日前再取票。如因改期而無法參與者，可辦理退票，退票辦法將與新的演出日期一併公告，造成不便，敬請見諒。

盧廣仲2020春季巡演，受到疫情影響4場將延期舉行。（翻攝臉書）

(中時 )