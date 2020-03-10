日前，特斯拉被爆出零件減配，引發消費糾紛。對此，大陸工信部裝備工業一司10日針對陸產特斯拉Model 3車型部分車輛違規裝配HW2.5組件問題約談了上海特斯拉有限公司，並責令立即整改。

此前，特斯拉Model 3遭消費者投訴稱，《環保隨車清單》顯示的自動駕駛硬體HW3.0版本被「減配」，降級為性能相差21倍的HW2.5版本；還有不少車主反映，不只陸產Model 3，連進口版的Model 3也出現了同樣的「減配」問題，且在提出後仍未被受理。

工信部裝備工業一司就此要求特斯拉大陸廠，切實履行企業主體責任，確保生產一致性和產品質量安全，並責令立即改善。

對於消費者的投訴，特斯拉大陸分公司3日先於官網說明，承諾為搭載HW2.5硬體的陸產Model 3車主免費更換HW3.0硬體；另外，據中新經緯報導，特斯拉的售後服務人員受訪時也表示，預計在第二季針對進口Model 3進行免費升級。

不過，事件延燒至今，特斯拉方面尚未提出任何賠償與道歉，特斯拉執行長馬斯克也在社群平台上表示，不賠償、不道歉。未來這起消費糾紛會延續多久，還有得看。

(旺報 )