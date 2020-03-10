一艘香港籍的「騏龍」貨輪昨(9)晚入港時，不慎撞翻領港船，造成28歲李姓船員及58歲楊姓船長落海身亡，據了解，罹難的楊姓船長具有10年經驗、李姓船員也有5年資歷，其中李姓船員更是當地造船廠小開，父親是一名船長，媽媽則是漁會代表，一家人皆靠海維生，不料李姓船員卻也命喪海底。

經查，李男家中開造船廠，十分富裕，他自文化大學畢業後，便在父親安排下，至好友的領港船公司工作，希望能易子而教，待熟悉海事工作後，再回家中繼承父業。

9日晚間，李男與楊姓船長一同開著「永華6號」出海，準備為騏龍貨輪領航時，卻意外遭貨輪撞翻，2人當場墜海，李男雙親聞訊後趕到海邊，卻只等到兒子的冰冷遺體，情緒幾乎崩潰。

據悉，事發的「永華6號」平時也是由李男父親維修，李父本身也是一名船長，母親則是漁會代表，一家人工作皆與海洋有關，不料李姓船員年紀輕輕就發生憾事，令家屬及同事相當悲痛。

(中時 )