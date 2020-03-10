伊朗衞生部10日公布，境內新增54件新冠肺炎死亡個案，是有記錄以來單日最高，全國確診人數也在24小時內增加了881人，增加至8042例。

據外電報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在記者會上表示，全國死亡人數迄今已攀升至291人，此外今日又新增881人確診，此外，還有2731人已經康復出院。

(中時 )