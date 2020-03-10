伊朗單日死亡人數破紀錄 確診人數破8000大關 20:472020/03/10 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗衞生部10日公布，境內新增54件新冠肺炎死亡個案，是有記錄以來單日最高。圖為戴著口罩的工作人員9日在伊朗隔離移民的帳棚區，噴灑消毒藥劑。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗衞生部10日公布，境內新增54件新冠肺炎死亡個案，是有記錄以來單日最高，全國確診人數也在24小時內增加了881人，增加至8042例。 據外電報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在記者會上表示，全國死亡人數迄今已攀升至291人，此外今日又新增881人確診，此外，還有2731人已經康復出院。 (中時 ) #確診 #單日死亡人數 #新冠肺炎 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 23:452020/03/07 國際 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 國際熱門新聞 3歲女童玩「充氣城堡」突爆炸！秒噴飛6m高空頭墜地身亡 - 國際 買台超狂建議「台灣美國商會」實替詐騙集團遊說 - 國際 義北現海嘯般病患！官員曝全國封鎖還不夠 - 國際 屍體燒不完！傳新冠肺炎釀北韓180士兵喪命 - 國際 進入緊急狀態！美國新冠肺炎確診病例破700 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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