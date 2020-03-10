儘管全球目前因為新冠肺炎疫情人心惶惶，世界羽聯BWF超級1000系列大賽全英羽球公開賽仍照既定行程，明天穩準時點燃戰火，寶島一姐戴資穎已經前往英國伯明罕備戰，挑戰連續4年晉級女單決賽，以及個人在這項賽事的第3冠。

今年度許多體育活動因為新冠肺炎延期或取消，中國大陸陵水大師賽、越南挑戰賽跟德國、波蘭公開賽已經取消，原本在德國準備比賽的男雙組合李洋/王齊麟留在當地訓練，再前往英國，而印度包括3名男單在內7名選手已表明不想參加，不過大會目前還沒更改籤表名單，退賽選手仍在籤表中。

全英公開賽沒有資格賽，直接進行會內賽，五個項目都是32籤，目前女單世界排名第2的戴資穎，今年第一輪對上大陸選手蔡炎炎，雙方過去交手兩次，小戴都是直落二獲勝，若延續對蔡炎炎連勝，小戴8強賽可能會對到大陸籍第7種子何冰嬌，4強可能強碰日本山口茜或西班牙好手馬琳（Carolina Marin），小戴今天也在社群網站報平安，表示：「明天要比賽啦！怎麼還是一直七早八早就醒了～～」

日本世界球王桃田賢斗因為1月份車禍現在仍在休養，將錯過本屆全英公開賽，世界排名第2的寶島一哥周天成為大會男單頭號種子，原定首輪出戰印度薩米爾・維爾瑪（Sameer Verma），不過對手之前表示要退賽，天哥首輪對手還待確認，另一位男單好手王子維首戰印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.），同樣也是宣告因疫情不冒險前往英國。

其他台灣參賽選手還有男雙盧敬堯/楊博涵、廖敏竣/蘇敬恆、李哲輝/楊博軒，女雙許雅晴/胡綾芳，混雙李哲輝/許雅晴、王齊麟/程琪雅、楊博軒/胡綾芳。

(中時 )