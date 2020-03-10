寬姐一句話送各方人士，萬勿再消費可憐的劉真了。（本報系資料照）

「國標舞女王」劉真上月19號傳出因心臟手術導致心跳驟停，住院搶救至今已超過１個月；稍早老公辛龍二度在臉書發文，心碎表示4歲女兒很想媽媽，令演藝圈大姐大、知名經紀人「寬姐」邱瓈寬也心疼不已，在臉書呼籲各方人士，不論是能見上帝，還是能通靈的能人異士，萬勿再消費可憐的劉真了！

人稱寬姐的邱瓈寬，是演藝圈知名經紀人，以俠女風格著稱，連台灣第一名模志玲姐姐也受過寬姐幫助，讓她忍不住某屆金馬獎上淚崩，抱著邱瓈寬說：「寬姐是我的恩人。」

如今劉真病危至今仍在北榮搶救中，寬姐稍早也轉貼辛龍發文，寫下：「真的很心疼辛龍，每天陪老婆、陪孩子奮戰，已經很心力交瘁了⋯」直指包括北榮等所有人都在為了讓劉真好起來而努力，盼社會能給些空間，讓他們好好處理。

同時寬姐更喊話各方人士，「不論是能見上帝，還是能通靈的能人異士，如果你們跟神靈熟識，請幫忙跟眾神轉達我們的心願就好，不要再給辛龍壓力了⋯如果眾神都忙線見不到，那就多幫忙禱告與祈福吧⋯」希望大家不要再消費可憐的劉真了。

(中時電子報)