交通部官員10日晚間透露，明（11）日起將啟動異地辦公機制，已擇定交通部附近的中華郵政大樓作為第二辦公室，兩位次長包含黃玉霖、祁文中，以及各單位部分人員（包含正或副主管）都會進駐，至於交通部長林佳龍、次長王國材等均留在交通部。

官員表示，交通部旗下所屬各機關，均已於近日提出完整的異地辦公方案，近日演練後將可逐步啟動。以交通部本部來說約300人，將分為兩組，第一組200位留守本部大樓，第二組約百餘人，則自明天起到中華郵政大樓辦公，各單位也會以「正副主管分隔兩地」為原則，進行人員配置，異地辦公這段期間，將以視訊、文字簡訊及電話等方式聯繫溝通。

另外在觀光局方面，局長周永暉晚間也證實，已做好異地辦公方案。依規劃，已擇定位於台北市敦化北路上的運輸研究所（旅遊服務中心）辦公空間，作為第二辦公室，由一位次長以及50名各單位副主管及同仁進駐辦公，另有約百餘人，包含周永暉自己與一位次長，將留守原本忠孝東路四段的觀光局辦公室。

觀光局人事室主任梅昌言說，異地辦公所需的電腦、電話線、架網、公文系統等，已陸續完成佈置，萬一疫情嚴峻、行政院一聲令下，觀光局即可在一天內完成異地辦公的轉換。

(工商 )