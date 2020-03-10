中國大陸受疫情影響，供應鏈斷貨、缺料，在越南有生產基地的棉紗大廠南紡（1440）有急單，加上原料成本下降，2月合併營收19.78億元，是15年來同期新高。南紡指出，分散市場策略已讓客戶結構改善，整體營效提升；不過，產業大環境好壞，仍要視疫情恢復時間而定。

南紡2月合併營收19.78億元，年成長30.74％；累計1～2月營收33.33億元，年減6.05％。

南紡指出，去年同期的2月，仍受高價庫存拖累。今年在高價庫存消化後，原料成本下滑。

不過，今年以來營運改善的最大的因素，還在於「分散市場」策略的驟效；南紡指出，外銷韓國、內銷越南的訂單增加，市場分散，有利營收的成長。

除此之外，此次中國大陸新冠肺炎疫情，大陸供應鏈斷貨、缺料，許多紡纖下游廠商轉單、急單，南紡指出，越南廠、台灣生產線的出貨量增加。

雖受疫情影響，南紡指出，中國大陸化纖廠的產能開不出，而南紡在大陸的客戶主要集中在華南、廣東地區，相對受疫情衝擊不大，訂單受衝擊程度較低。

對於今年的營運展望，南紡指出，目前棉價已跌無可跌，而公司高價庫存已消化完畢，預期，未來產品的利差應有提升空間。

南紡認為，目前轉單、急單的效應，短期公司營運仍具成長性。而中長期的整個產業大環境的景氣，還是要看疫情的發展。

南紡指出，公司整體的營效，在經過分散市場、改善客戶結構下，今年營運朝正向發展；不過，疫情如果持續，整個紡纖產業的景氣一定受拖累，中長期的營運就會趨向保守。

(工商 )