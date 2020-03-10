日前國外一名收藏家帕維（Pawel Krzaczkowski）到波蘭的古董市集購買一本皮製的古老相簿，但帶回家後卻發現相簿不斷散發出一股難聞的氣味，封面甚至還有明顯的毛髮和紋身痕跡，帕維覺得事有蹊蹺，於是將相簿送往博物館鑑定，竟意外揭露二戰時期的歷史真相。

根據《THE TIMES OF ISRAEL》報導，帕維從古董市集買下皮製老相簿，回家後卻發現相簿瀰漫著一股相當難聞的氣味，他更發現皮製的封面上有明顯的毛髮及紋身痕跡，於是他懷疑這是一本「人皮」製成的相簿，他將相簿送到奧斯威辛伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau State Museum）進行分析調查，沒想到結果如他所料，這確實是一本以「人皮」製成的相簿。

博物館分析後推測，該「人皮相簿」應為第二次世界大戰時所製成。（圖／取自Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum）

個性殘暴伊爾塞經常施虐、迫害囚犯，更下令殺害帶有特殊紋身的男性囚犯，再將他們的皮膚製成燈罩、相簿等物品。（圖／取自US Army public domain pictures）

根據博物館的分析報告指出，該相簿與目前留存在館中的「人皮筆記本」相當類似，推測應該是第二次世界大戰時留下的產物，且由同一間裝訂廠製成。博物館負責人也提到，當年德國布痕瓦爾德集中營（Buchenwald concentration camp）的第1任指揮官卡爾（Karl-Otto Koch）的妻子伊爾塞（Ilse Koch）個性相當殘暴，經常施虐、迫害囚犯，更下令殺害帶有特殊紋身的男性囚犯，再將他們的皮膚製成燈罩、相簿等物品。

不過夫妻2人最後也不得善終，卡爾因貪汙等罪刑遭到處決，伊爾塞則是在輾轉流離後，自殺結束生命。報導中也指出，「人皮相簿」於二戰時製成，而集中營的工作人員將其送給經營旅館的一戶巴伐利亞家庭當作禮物，輾轉多年才讓帕維在市集中發現它。博物館認為，這本人皮相簿是當年人們遭受無辜迫害的「罪之證據」，帕維也將相簿交給博物館保管，目前被收藏在館內。

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(中時電子報)